Sebzeli Lüfer

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet iri boy lüfer
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım çorba kaşığı salça
6 su bardağı su
1 adet iri boy kuru soğan
2 su bardağı haşlanmış mantar
2 adet defne yaprağı
1 çorba kaşığı tuz
2 adet domates
1 dilim limon
1 adet iri boy patates
2 çorba kaşığı krema
Rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Tereyağını geniş bir tencereye aktarıp, kızdırın. Salçayı ekledikten 1-2 dakika sonra suyu ilave edin. Su kaynayınca bütün soğanı, ortadan ikiye kesilmiş mantarları, defne yapraklarını, tuzu, küçük doğranmış domatesleri ve limon dilimini ekleyin. 5 dakika sonra iri doğranmış patatesi ilave edin. Patatesler yarı yarıya haşlandıktan sonra bütün soğanı çıkarıp, temizlenmiş ve bol suyla yıkanmış lüferi tencereye aktarın. Yaklaşık 20 dakika haşlayın. Balığın pişmesine yakın kremayı ekleyin. Tencereyi ateşin üzerinden indirip, balığı ve sebzeleri servis tabağına aktarın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek, servis yapın.