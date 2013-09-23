Sebzeli Lüfer

Tereyağını geniş bir tencereye aktarıp, kızdırın. Salçayı ekledikten 1-2 dakika sonra suyu ilave edin. Su kaynayınca bütün soğanı, ortadan ikiye kesilmiş mantarları, defne yapraklarını, tuzu, küçük doğranmış domatesleri ve limon dilimini ekleyin. 5 dakika sonra iri doğranmış patatesi ilave edin. Patatesler yarı yarıya haşlandıktan sonra bütün soğanı çıkarıp, temizlenmiş ve bol suyla yıkanmış lüferi tencereye aktarın. Yaklaşık 20 dakika haşlayın. Balığın pişmesine yakın kremayı ekleyin. Tencereyi ateşin üzerinden indirip, balığı ve sebzeleri servis tabağına aktarın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek, servis yapın.