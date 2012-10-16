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Sebzeli Pisi

Sebzeli Pisi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pisi balığı filetosu

1 çay bardağı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

4-5 dilim kalamar

1 çay kaşığı karbonat

1'er adet havuç ve domates

2 adet sivri biber

12 adet mantar, tuz



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Öncelikle pisi balığı filetosunu iri parçalar halinde doğrayın ve una bulayın. Kızdırılmış sıvıyağda kızartın ve güveç kabına alın. Zeytinyağını bir tavaya alın ve kıyılmış soğanı kavurun. Kalamarları 1 çay kaşığıkarbonatlı suda yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Havucu da yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Kavrulmuş soğanın içine kalamar, halka doğranmış havuç ve sivri biberi ekleyip kısık ateşte 5 dakika kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates ile ortadan ikiye kesilmiş mantarı da ekleyin. Tavanın ağzını kapatıp 5 dakika pişirin. En son tuzunu ayarlayın ve karışımı balığın üzerine yayın. Tatların birbirine geçmesi için önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Üzerini maydanozla süsleyip sıcak olarak servis yapın.
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