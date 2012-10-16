Sebzeli Pisi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle pisi balığı filetosunu iri parçalar halinde doğrayın ve una bulayın. Kızdırılmış sıvıyağda kızartın ve güveç kabına alın. Zeytinyağını bir tavaya alın ve kıyılmış soğanı kavurun. Kalamarları 1 çay kaşığıkarbonatlı suda yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Havucu da yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Kavrulmuş soğanın içine kalamar, halka doğranmış havuç ve sivri biberi ekleyip kısık ateşte 5 dakika kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates ile ortadan ikiye kesilmiş mantarı da ekleyin. Tavanın ağzını kapatıp 5 dakika pişirin. En son tuzunu ayarlayın ve karışımı balığın üzerine yayın. Tatların birbirine geçmesi için önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Üzerini maydanozla süsleyip sıcak olarak servis yapın.