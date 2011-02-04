Sebzeli Balık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizleyip halka şeklinde dilimlenen balıkları yıkadıktan sonra 1 saat kadar süzülmeye bırakın. Süzülen balıkları kaplara dizin. Üzerine bezelyeleri serpiştirin. Domatesleri de yerleştirin. Dilimlediğiniz limonu balıkların arasına ilave ettikten sonra üzerine tuz ve karabiberi serpin. Kiremitleri folyo ile kapladıktan sonra önceden ısıtılmış 250 derece fırında 30 dakika pişirin. Sos için tüm malzemeyi kavanozda iyice çalkalayın. Pişen balıkların üzerinden folyoyu çıkardıktan sonra sosu gezdirip sıcak olarak servis yapın.