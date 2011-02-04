Sebzeli Balık

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg iri boy balık
(kefal, lüfer, palamut veya alabalık)
1 su bardağı konserve bezelye
10 adet kiraz domates
Yarım limon, tuz, karabiber
Yarım demet dereotu
Sos için:
3 diş ezilmiş sarımsak
Yarım limonun suyu, 1 tatlı kaşığı soya sosu
7-8 adet tane karabiber, tuz
1 tatlı kaşığı fesleğen
YAPILIŞI
Temizleyip halka şeklinde dilimlenen balıkları yıkadıktan sonra 1 saat kadar süzülmeye bırakın. Süzülen balıkları kaplara dizin. Üzerine bezelyeleri serpiştirin. Domatesleri de yerleştirin. Dilimlediğiniz limonu balıkların arasına ilave ettikten sonra üzerine tuz ve karabiberi serpin. Kiremitleri folyo ile kapladıktan sonra önceden ısıtılmış 250 derece fırında 30 dakika pişirin. Sos için tüm malzemeyi kavanozda iyice çalkalayın. Pişen balıkların üzerinden folyoyu çıkardıktan sonra sosu gezdirip sıcak olarak servis yapın.