Sebzeli İstavrit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İstavriti ayıklayıp, yıkayın ve süzülmesi için bir kenara alın. Ayıklanmış pırasa, pazı, kara lahana, taze soğan, soğan ve maydanozu incecik kıyın. Büyükçe bir güvecin içini yağlayın ve sebzeleri koyun. Balığı üzerine yerleştirin. Halka kesilmiş domates ve sivri biberi gelişigüzel dizin.Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin