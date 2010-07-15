Sebzeli İstavrit

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg istavrit
2 adet pırasa,
5-6 yaprak pazı
6-7 yaprak kara lahana
4-5 dal taze soğan
1 adet orta boy soğan
Yarım demet maydanoz
2 çorba kaşığı sıvı yağ
Üzerine: 1 adet domates
2 adet sivri biber
YAPILIŞI
İstavriti ayıklayıp, yıkayın ve süzülmesi için bir kenara alın. Ayıklanmış pırasa, pazı, kara lahana, taze soğan, soğan ve maydanozu incecik kıyın. Büyükçe bir güvecin içini yağlayın ve sebzeleri koyun. Balığı üzerine yerleştirin. Halka kesilmiş domates ve sivri biberi gelişigüzel dizin.Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin