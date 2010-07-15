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Sebzeli İstavrit

Sebzeli İstavrit
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg istavrit

2 adet pırasa,

5-6 yaprak pazı

6-7 yaprak kara lahana

4-5 dal taze soğan

1 adet orta boy soğan

Yarım demet maydanoz

2 çorba kaşığı sıvı yağ



Üzerine: 1 adet domates

2 adet sivri biber

YAPILIŞI

İstavriti ayıklayıp, yıkayın ve süzülmesi için bir kenara alın. Ayıklanmış pırasa, pazı, kara lahana, taze soğan, soğan ve maydanozu incecik kıyın. Büyükçe bir güvecin içini yağlayın ve sebzeleri koyun. Balığı üzerine yerleştirin. Halka kesilmiş domates ve sivri biberi gelişigüzel dizin.Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin
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