Sebzeli Mezgit

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet iri boy mezgit veya fener balığı
2 çorba kaşığı sıvı yağ
10 adet arpacık soğan
100 gram ayşekadın fasulye
1 adet havuç
1 adet patates
2 adet domates
1 adet çarliston biber
1 adet etli kırmızı biber
1 adet patlıcan
100 gram bamya
1 adet kabak
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Tüm sebzeleri ayıklayıp doğrayarak kenara alın. Tencereye sıvı yağ, arpacık soğan, ayşekadın fasulye, havuç ve patatesi alarak kısık ateşte 10 dakika pişirin. Domates ve biberleri ekleyerek 10 dakika daha pişirin. Patlıcan, bamya ve kabakları ilave ettikten sonra sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Diğer yandan kuşbaşı doğranmış balıkları 1 çorba kaşığı sıvı yağda pişirin. Daha sonra türlüye ekleyerek 5 dakika pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.