Sebzeli Mezgit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm sebzeleri ayıklayıp doğrayarak kenara alın. Tencereye sıvı yağ, arpacık soğan, ayşekadın fasulye, havuç ve patatesi alarak kısık ateşte 10 dakika pişirin. Domates ve biberleri ekleyerek 10 dakika daha pişirin. Patlıcan, bamya ve kabakları ilave ettikten sonra sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Diğer yandan kuşbaşı doğranmış balıkları 1 çorba kaşığı sıvı yağda pişirin. Daha sonra türlüye ekleyerek 5 dakika pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.