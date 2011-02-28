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Sebzeli Mezgit

Sebzeli Mezgit
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet iri boy mezgit veya fener balığı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

10 adet arpacık soğan

100 gram ayşekadın fasulye

1 adet havuç

1 adet patates

2 adet domates

1 adet çarliston biber

1 adet etli kırmızı biber

1 adet patlıcan

100 gram bamya

1 adet kabak

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tüm sebzeleri ayıklayıp doğrayarak kenara alın. Tencereye sıvı yağ, arpacık soğan, ayşekadın fasulye, havuç ve patatesi alarak kısık ateşte 10 dakika pişirin. Domates ve biberleri ekleyerek 10 dakika daha pişirin. Patlıcan, bamya ve kabakları ilave ettikten sonra sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Diğer yandan kuşbaşı doğranmış balıkları 1 çorba kaşığı sıvı yağda pişirin. Daha sonra türlüye ekleyerek 5 dakika pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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