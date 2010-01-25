Sebzeli ve Mayonez Soslu Uskumru

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı ayıkladıktan sonra 5 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra bir kenara alın. Piyazlık doğranmış soğan, uzunlamasına ince kesilmiş taze fasulye, havuç ve kırmızı biber, ince kıyılmış sarımsağı sıvı yağda kavurun. Suyunu ilave ettikten sonra sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Haşlanmış balığı elinizle didikleyerek sebzelerin içine katın. 2-3 dakika daha pişirdikten sonra servis tabağına alın. Ayrı bir kapta mayonez, limon suyu ve sirkeyi karıştırın. Diğer malzemelerin içine katıp bütün malzemeyi harmanlayın. Üzerini kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis yapın.