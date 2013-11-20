Semizotlu Mezgit

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Semiz otununun saplarını kesin. Daha sonra yıkayıp yapraklarına ayırın ve kenara alın. Mezgitin derisini alın ve fileto çıkarın. Filetoları kuşbaşından daha iri doğrayın. Kabakları yıkayıp, kabuklu olarak boydan boya ince şekilde dilimleyin. Bir adet kabak dilimini düz bir zemine yayın. Tuz ve karabiber serpin. Üzerine bir adet mezgit parçası koyun ve rulo şeklinde sarın. Açılmasını önlemek için kürdanla tutturun. Mezgit ve kabak bitene dek aynı işleme devam edin. Daha sonra sardığınız mezgitleri bir tencereye dizin. Üzerine 1 çay bardağı sıcak su ve tuz ekleyin. 10 dakika pişirip ocaktan alın. Kapari, suteresi, maydanoz ve sarımsağı ince kıyın. Zeytinyağını bir tavaya alıp kapari ve sarımsağı bir-iki dakika soteleyin. Üzerine semizotu yaprakları, suteresi ve maydanoz katın. Tavayı sallayarak birkaç dakika pişirin. Üzerine tuz, karabiber ve suda pişirdiğiniz mezgitli rulolarıekleyin. Birlikte 2 dakika soteledikten sonra servis yapın.