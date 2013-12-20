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Şevket-i Bostanlı Çinekop

Şevket-i Bostanlı Çinekop
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet çinekop

200 gram şevket-i bostan

1 adet domates

1 adet kereviz

10 adet mantar

Yarım çay bardağı beyaz şarap

12 adet karides

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Pul biber

Yenibahar

Karabiber

Tuz

5-6 dal ince kıyılmış dereotu
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