Şişte Palamut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Palamutu temizledikten sonra bol suyla yıkayın. Fileto çıkarın. Kuşbaşı iriliğinde parçalara ayırın. Bir kaseye aktarın. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Çöp şişlere sırasıyla birer adet, kuşbaşı iriliğinde doğranmış limon, palamut, defne yaprağı, kiraz domates ve sivri biber dizin. Tüm malzemeyi bu şekilde bitirin. Şişlerin üzerine hafifçe zeytinyağı gezdirin. Izgarada çevirerek, pişirin. Yanında zeytinyağı ve limon suyundan oluşan sosla servis yapın.