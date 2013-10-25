Siyah Pirinçli Suşi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı siyah pirinç
Yeteri kadar su
Yarım su bardağı pirinç sirkesi
1 çorba kaşığı toz şeker
1-2 çorba kaşığı sıvı yağ
300 gram somon füme
Tuz
YAPILIŞI
DERİN bir kabın içine aldığınız siyah pirincin üzerini çıkacak kadar su ekleyip, 1 saat bekletin ve süzün. Daha sonra duru suyu çıkana kadar yıkayın ve süzdükten sonra tencereye alın. Üzerine dört buçuk su bardağı su, pirinç sirkesi, toz şeker ve tuz ilave edip, haşlayın. Soğuduktan sonra dikdörtgen kesilmiş yağlı kağıdın üzerini sıvı yağ ile yağlayın ve pirinci elinizle bastırarak yayın. Geniş kısmına somon fümeyi yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Buzdolabında en az 1 saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.