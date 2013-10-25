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Siyah Pirinçli Suşi

Siyah Pirinçli Suşi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı siyah pirinç

Yeteri kadar su

Yarım su bardağı pirinç sirkesi

1 çorba kaşığı toz şeker

1-2 çorba kaşığı sıvı yağ

300 gram somon füme

Tuz

YAPILIŞI

DERİN bir kabın içine aldığınız siyah pirincin üzerini çıkacak kadar su ekleyip, 1 saat bekletin ve süzün. Daha sonra duru suyu çıkana kadar yıkayın ve süzdükten sonra tencereye alın. Üzerine dört buçuk su bardağı su, pirinç sirkesi, toz şeker ve tuz ilave edip, haşlayın. Soğuduktan sonra dikdörtgen kesilmiş yağlı kağıdın üzerini sıvı yağ ile yağlayın ve pirinci elinizle bastırarak yayın. Geniş kısmına somon fümeyi yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Buzdolabında en az 1 saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.
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