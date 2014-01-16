Somon Brandande

Kabak ve havucu haşlayıp küp küp doğrayın. Avokadoyu da soyup küp küp doğrayın. Maydanoz, dereotu ve fesleğeni ince ince kıyın. Somon fümeyi ve enginar kalbini ince ince doğrayın. Tüm malzemeyi ezerek karıştırın. Limon ve tuzunu ayarlayın. Karışımı küçük bir kaseye alıp servis tabağına ters çevirin. Etrafına dilimlenmiş lakerdaları dizin. Üzerine roka yapraklarını yerleştirin. Yarım bıldırcın yumurtasının üzerine kırmızı havyarı sürüp domatesle birlikte tabağı süsleyin. Etrafına halka şeklinde doğranmış kırmızı soğanları dizip servis yapın.