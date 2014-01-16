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Somon Brandande

Somon Brandande
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet avokado

1 adet havuç

Yarım kabak

50 gram somon füme

4 adet enginar kalbi

2 dal dereotu ve maydanoz

2 dal fesleğen

1/4 limonun suyu

1 adet haşlanmış bıldırcın yumurtası



150 gram lakerda

5 yaprak roka

1 adet kiraz domates

1 çay kaşığı kırmızı havyar

1 adet küçük boy kırmızı soğan

Tuz,

Tane karabiber

YAPILIŞI

Kabak ve havucu haşlayıp küp küp doğrayın. Avokadoyu da soyup küp küp doğrayın. Maydanoz, dereotu ve fesleğeni ince ince kıyın. Somon fümeyi ve enginar kalbini ince ince doğrayın. Tüm malzemeyi ezerek karıştırın. Limon ve tuzunu ayarlayın. Karışımı küçük bir kaseye alıp servis tabağına ters çevirin. Etrafına dilimlenmiş lakerdaları dizin. Üzerine roka yapraklarını yerleştirin. Yarım bıldırcın yumurtasının üzerine kırmızı havyarı sürüp domatesle birlikte tabağı süsleyin. Etrafına halka şeklinde doğranmış kırmızı soğanları dizip servis yapın.

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