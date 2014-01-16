Somon Brandande

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet avokado
1 adet havuç
Yarım kabak
50 gram somon füme
4 adet enginar kalbi
2 dal dereotu ve maydanoz
2 dal fesleğen
1/4 limonun suyu
1 adet haşlanmış bıldırcın yumurtası
150 gram lakerda
5 yaprak roka
1 adet kiraz domates
1 çay kaşığı kırmızı havyar
1 adet küçük boy kırmızı soğan
Tuz,
Tane karabiber
YAPILIŞI
Kabak ve havucu haşlayıp küp küp doğrayın. Avokadoyu da soyup küp küp doğrayın. Maydanoz, dereotu ve fesleğeni ince ince kıyın. Somon fümeyi ve enginar kalbini ince ince doğrayın. Tüm malzemeyi ezerek karıştırın. Limon ve tuzunu ayarlayın. Karışımı küçük bir kaseye alıp servis tabağına ters çevirin. Etrafına dilimlenmiş lakerdaları dizin. Üzerine roka yapraklarını yerleştirin. Yarım bıldırcın yumurtasının üzerine kırmızı havyarı sürüp domatesle birlikte tabağı süsleyin. Etrafına halka şeklinde doğranmış kırmızı soğanları dizip servis yapın.