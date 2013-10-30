Somon Buketleri Ve Deniz Tarakları

Sofra Tarifi

6 adet Somon Füme 6 adet Deniz Tarağı 1 çay bardağı kırmızı havyar 6 adet maydanoz sapı Yeteri kadar su Şampanya köpüğü Sos için: 2 çorba kaşığı taze krema 1 diş sarımsak

YAPILIŞI

Deniz taraklarını su dolu tencerede haşlayıp, kepçe yardımıyla çıkarın. Somon fümeleri ortaları boş kalacak şekilde rulo yapın. Maydanoz saplarıyla ortalarından bağlayın. Boş kısımlara kırmızı havyar yerleştirin. Sos için krema ve kabuğu temizlenmiş bütün sarımsağı tavaya alıp, ateşte çevirin. Sarımsağı çıkarıp şampanyayı ilave edin. Bir, iki saniye karıştırıp ocaktan alın. Blender yardımıyla sosu köpürtün. Deniz taraklarını açıp servis tabağına alın.