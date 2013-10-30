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Somon Buketleri Ve Deniz Tarakları

Somon Buketleri Ve Deniz Tarakları
    Sofra Tarifi

    MALZEMELER

    6 adet Somon Füme

    6 adet Deniz Tarağı

    1 çay bardağı kırmızı havyar

    6 adet maydanoz sapı

    Yeteri kadar su

    Şampanya köpüğü Sos için:

    2 çorba kaşığı taze krema

    1 diş sarımsak

    YAPILIŞI

    Deniz taraklarını su dolu tencerede haşlayıp, kepçe yardımıyla çıkarın. Somon fümeleri ortaları boş kalacak şekilde rulo yapın. Maydanoz saplarıyla ortalarından bağlayın. Boş kısımlara kırmızı havyar yerleştirin. Sos için krema ve kabuğu temizlenmiş bütün sarımsağı tavaya alıp, ateşte çevirin. Sarımsağı çıkarıp şampanyayı ilave edin. Bir, iki saniye karıştırıp ocaktan alın. Blender yardımıyla sosu köpürtün. Deniz taraklarını açıp servis tabağına alın.
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