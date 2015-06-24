Somon Füme Topları

Sofra Tarifi

4 dilim somon füme Yarım limonun suyu 2 çorba kaşığı zeytinyağı 2 çorba kaşığı mayonez 1 tatlı kaşığı hardal 1 adet avokado 1 adet salatalık 1 dal taze soğan 2 dal dereotu 2 dal maydanoz Bir tutam karabiber ve tuz

YAPILIŞI

Limon suyu, zeytinyağı, mayonez, hardal, karabiber ve tuzu iyice çırpın. Ezilmiş avokado, doğranmış salatalık, taze soğan, kıyılmış dereotu ve maydanoz ilave edip harmanlayın. Bir adet orta boy yuvarlak kasenin içini streç filmle kaplayın. 2 adet somon fümeyi kenarlardan taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine suyu süzdürülmüş avokadolu karışımın yarısını yerleştirin. Somon fümelerin sarkan kısımlarını ortada birleştirin. Streç filmle iyice sarın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Servis yapana dek buzdolabında dinlendirin. Streç filmden çıkarıp, tabağa ters çevirin. Frenk soğanı ile süsleyip servis yapın.