DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Somon Izgara

Somon Izgara

Somon Izgara
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg somon fileto

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

YAPILIŞI

Somonları, kişi başına bir iri dilim gelecek şekilde kesin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve dereotunu bir kabın içinde karıştırın. Fırın tepsisine alüminyum folyo yaydıktan sonra, somon dilimlerini tepsinin üzerine yerleştirin. Hazırladığınız karışımı, somon dilimlerinin üzerine eşit şekilde gezdirin. 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin ve yanında kuşkonmazla birlikte bekletmeden servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN