Somon Izgara

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg somon fileto
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
2 çorba kaşığı kıyılmış dereotu
YAPILIŞI
Somonları, kişi başına bir iri dilim gelecek şekilde kesin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve dereotunu bir kabın içinde karıştırın. Fırın tepsisine alüminyum folyo yaydıktan sonra, somon dilimlerini tepsinin üzerine yerleştirin. Hazırladığınız karışımı, somon dilimlerinin üzerine eşit şekilde gezdirin. 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin ve yanında kuşkonmazla birlikte bekletmeden servis yapın.