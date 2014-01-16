Somon Külbastı

Mantar ve renkli biberleri tereyağında soteleyin. Krema ve şarap ilave edin. Suyunu yarı yarıya çektirin. Somonları ızgarada pişirin. Ispanağı az yağla soteleyin. Biberli malzemeyi ve üzümü ilave edin. Servis için ıspanağı tabağa alın. Üzerine somonu koyun ve sosu gezdirin. Dilerseniz yanında patates püresi ile birlikte servis yapın.

Patates püresi: Patates püresi için patatesleri haşlayıp ezin. Kıvam alıncaya kadar, süt ilavesiyle tereyağında çevirin.