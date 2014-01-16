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Somon Külbastı

Somon Külbastı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

800 gram taze somon balığı

Sos için:

4 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı küçük doğranmış mantar

2 çorba kaşığı renkli biber

250 gram ıspanak

Yarım su bardağı beyaz şarap

1 çorba kaşığı kuru üzüm

200 ml krema,

tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Mantar ve renkli biberleri tereyağında soteleyin. Krema ve şarap ilave edin. Suyunu yarı yarıya çektirin. Somonları ızgarada pişirin. Ispanağı az yağla soteleyin. Biberli malzemeyi ve üzümü ilave edin. Servis için ıspanağı tabağa alın. Üzerine somonu koyun ve sosu gezdirin. Dilerseniz yanında patates püresi ile birlikte servis yapın.

Patates püresi: Patates püresi için patatesleri haşlayıp ezin. Kıvam alıncaya kadar, süt ilavesiyle tereyağında çevirin.

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