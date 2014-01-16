Somon Külbastı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
800 gram taze somon balığı
Sos için:
4 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı küçük doğranmış mantar
2 çorba kaşığı renkli biber
250 gram ıspanak
Yarım su bardağı beyaz şarap
1 çorba kaşığı kuru üzüm
200 ml krema,
tuz,
karabiber
YAPILIŞI
Mantar ve renkli biberleri tereyağında soteleyin. Krema ve şarap ilave edin. Suyunu yarı yarıya çektirin. Somonları ızgarada pişirin. Ispanağı az yağla soteleyin. Biberli malzemeyi ve üzümü ilave edin. Servis için ıspanağı tabağa alın. Üzerine somonu koyun ve sosu gezdirin. Dilerseniz yanında patates püresi ile birlikte servis yapın.
Patates püresi: Patates püresi için patatesleri haşlayıp ezin. Kıvam alıncaya kadar, süt ilavesiyle tereyağında çevirin.