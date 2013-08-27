Somon Steak, Ispanaklı Patates Püresi, Limon Kapari Sos İle

Somonu taze fesleğen, kekik ve biberiye ile 1 saat marine edin. Izgarada veya yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Patatesleri haşlayıp ezin. Patatese süt ve 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyip püre yapın. Kabak, ıspanak ve havuçları haşlayın. Sos için limon suyu, kapari, mısır ve küp doğranmış domatesi tavada soteleyin. Kalan tereyağını ve 2 çorba kaşığı su ilave edip sosu ocaktan alın. Püre ve haşlanmış sebzeleri servis tabağına alıp üzerine somonu yerleştirin. Sosu tabağa gezdirip servis yapın.