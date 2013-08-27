Somon Steak, Ispanaklı Patates Püresi, Limon Kapari Sos İle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
140 gram somon balığı
2 adet patates
1 çay bardağı süt
2 çorba kaşığı tereyağı
5-6 dal ıspanak
2'şer adet minik havuç ve kabak
1 adet limon
1 çorba kaşığı kapari
2 çorba kaşığı mısır konservesi
1 adet domates
5-6 dal taze fesleğen
4-5 dal taze kekik
1 dal taze biberiye
YAPILIŞI
Somonu taze fesleğen, kekik ve biberiye ile 1 saat marine edin. Izgarada veya yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Patatesleri haşlayıp ezin. Patatese süt ve 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyip püre yapın. Kabak, ıspanak ve havuçları haşlayın. Sos için limon suyu, kapari, mısır ve küp doğranmış domatesi tavada soteleyin. Kalan tereyağını ve 2 çorba kaşığı su ilave edip sosu ocaktan alın. Püre ve haşlanmış sebzeleri servis tabağına alıp üzerine somonu yerleştirin. Sosu tabağa gezdirip servis yapın.