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Somon Steak, Ispanaklı Patates Püresi, Limon Kapari Sos İle

Somon Steak, Ispanaklı Patates Püresi, Limon Kapari Sos İle
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

140 gram somon balığı

2 adet patates

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı tereyağı

5-6 dal ıspanak

2'şer adet minik havuç ve kabak

1 adet limon

1 çorba kaşığı kapari

2 çorba kaşığı mısır konservesi

1 adet domates

5-6 dal taze fesleğen

4-5 dal taze kekik

1 dal taze biberiye

YAPILIŞI

Somonu taze fesleğen, kekik ve biberiye ile 1 saat marine edin. Izgarada veya yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Patatesleri haşlayıp ezin. Patatese süt ve 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyip püre yapın. Kabak, ıspanak ve havuçları haşlayın. Sos için limon suyu, kapari, mısır ve küp doğranmış domatesi tavada soteleyin. Kalan tereyağını ve 2 çorba kaşığı su ilave edip sosu ocaktan alın. Püre ve haşlanmış sebzeleri servis tabağına alıp üzerine somonu yerleştirin. Sosu tabağa gezdirip servis yapın.
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