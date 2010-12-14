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Somon ızgara ve haşlanmış brokoli

Somon ızgara ve haşlanmış brokoli
  • Zorluk Derecesi: Orta
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MALZEMELER

140 gr. somon filetosu

120 gr brokoli

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Teflon tavada zeytinyağında somon fileto pişirilir.Brokoliler yıkanıp haşlanır.Ve ılık olarak servis edilir.
Afiyet olsun
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