Somon Lakerda

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dilimlenmiş somon, su ve çekirdeğini çıkardığınız zeytini büyük bir kaba alın. Zeytin suyun üzerine çı kana dek karıştırarak tuzu ilave edin. Bu şekilde 2 gün dinlendirin. Daha sonra somonu sudan çıkartıp en az 6 gün, en fazla 8 gün tuzda bekletin. Rokaları temizleyip bir kısmını ince şekilde kıyın. Daha sonra tümünü sıvı yağ ve yarım limonun suyu ile marine edin. Rokaların ince kıyılmışlarını ayırıp geriye kalan roka yapraklarını servis tabağına yerleştirin. İnce ve halka şeklinde doğradığınız kırmızı soğanı üzerine yerleştirin. Önceden hazırladığınız somon lakerdaları filetolara ayırdıktan sonra roka ve kırmızı soğanların üzerine koyun. Martini bardağına ince kıydığınız rokaları onun da üzerine somon filetolardan çıkan ve ince parçalardan oluşan tartarı yerleştirin. Daha sonra somon havyarı ilave edin. Kapari, yarım limon ve dereotu ile tabağa dekoratif bir görünüm vererek servis yapın.