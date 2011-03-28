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Somon Pastırması Avokado Püresi ile

Somon Pastırması Avokado Püresi ile
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 dilim somon pastırması

1 adet olgun avokado

1 çay kaşığı limon suyu

Bir tutam tuz

Yarımşar havuç ve salatalık

1 adet fındık turp

1-2 dal taze kişniş

Yarım taze soğan

1 adet kırmızı soğan

1 çorba kaşığı yaban turbu sosu

1 tatlı kaşığı krema

Yarım greyfurt

4 dilim kıtır ekmek

12 adet kapari

4 yaprak akdeniz yeşilliği

1 dal freze

1 kahve fincanı nar suyu

1 çay kaşığı toz şeker

Çeyrek frenk soğanı

YAPILIŞI

Avokadoyu soyup, püre haline gelene kadar çatalla ezin. Limon suyu ile tuzu karıştırın. Avokado püresine ilave edip karıştırın. Somon dilimlerini yan yana tek bir parça olacak şekilde düz bir zemine dizin. İçlerine avokado püresinden sürün. Havuç, salatalık, turp, taze kişniş ve taze soğanı incecik jülyen doğrayın. Somonların üzerine uzunlamasına yerleştirin. Rulo şeklinde sararak 12 eşit parçaya kesin. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın. Servis tabağının üç noktasına yerleştirin. Aralarına somonlardan koyun. Yaban turbu sosa kremayı ilave ederek karıştırın. İçine dilimlediğiniz greyfurdu ekleyin. Soğanların üzerine birer çay kaşığı koyun. Servis tabağının ortasına kıtır ekmek dilimlerini yerleştirin. Üzerine kapari, akdeniz yeşilliği ve freze koyun. Nar suyunu kaynatın. Toz şeker ilave edip koyulaşana kadar pişirin. Soğuduğunda servis tabağına birer çay kaşığı damlatın. Frenk soğanı ile dekore ederek servis yapın.
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