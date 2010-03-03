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Somon Şiş

Somon Şiş
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram somon fileto

8 adet pırasa

5 tatlı kaşığı soya sosu

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

YAPILIŞI

Somonun derisini çıkarın ve iri küpler halinde, ayıklanmış pırasaları ise iki parmak kalınlığında doğrayın. Çöp şişlere bir parça balık, bir parça pırasa olacak şekilde 4 parça halinde dizin. Diğer yandan bir tavada soya soyu, zeytinyağı ve ince kıyılmış sarımsağı, 2-3 dakika çevirin. Tavayı ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Sosu, balık şişlerin üzerine bir fırça yardımıyla sürün. Balık şişleri ızgarada önlü arkalı pişirin. Haşlanmış patatesle birlikte, sıcak olarak servis yapın.
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