Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Somonun derisini çıkarın ve iri küpler halinde, ayıklanmış pırasaları ise iki parmak kalınlığında doğrayın. Çöp şişlere bir parça balık, bir parça pırasa olacak şekilde 4 parça halinde dizin. Diğer yandan bir tavada soya soyu, zeytinyağı ve ince kıyılmış sarımsağı, 2-3 dakika çevirin. Tavayı ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Sosu, balık şişlerin üzerine bir fırça yardımıyla sürün. Balık şişleri ızgarada önlü arkalı pişirin. Haşlanmış patatesle birlikte, sıcak olarak servis yapın.