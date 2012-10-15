Somonlu Baget Dilimleri

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kepekli baget ekmek
1 paket somon füme
1 paket labne peyniri
1 demet dereotu
2 çorba kaşığı kapari
Dilimlenmiş limon kabuğu
YAPILIŞI
Baget ekmeğin uç kısımlarını kesip çıkarın ve kalanını verev dilimleyin. Derince bir kapta labne peyniri, kapari ve ince kıyılmış dereotunu karıştırın. Bu karışımı ekmeklerin üzerine sürün. Somon dilimlerini ikiye bölün ve ekmeğin üzerine tam oturabilmesi için hafifçe kıvırarak yerleştirin. Somonların üzerine fındık büyüklüğünde labne peyniri koyun. Üzerine birkaç kapari koyun ve ince dilimlenmiş limon kabuğu ile süsleyin. Soğuk servis yapın.