Somonlu Çiğ Köfte

Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ince esmer bulgur (ılık suda ıslatılmış ve kabarmış)



2 diş sarımsak (ince çentilmiş ya da rendelenmiş)



1 ceviz büyüklüğünde rendelenmiş taze zencefil



200 gram somon fileto (incecik doğrayın ya da blenderden geçirin)



3-4 dal taze soğan



1 adet yeşil limonun rendelenmiş kabuğu ya da suyu



1 çorba kaşığı soya sosu



1'er çay kaşığı deniz tuzu ve karabiber



Arzu edilirse pul biber



1 çay bardağı ince kıyılmış taze kişniş



1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz