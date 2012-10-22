Somonlu Çiğ Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı ince esmer bulgur (ılık suda ıslatılmış ve kabarmış)
2 diş sarımsak (ince çentilmiş ya da rendelenmiş)
1 ceviz büyüklüğünde rendelenmiş taze zencefil
200 gram somon fileto (incecik doğrayın ya da blenderden geçirin)
3-4 dal taze soğan
1 adet yeşil limonun rendelenmiş kabuğu ya da suyu
1 çorba kaşığı soya sosu
1'er çay kaşığı deniz tuzu ve karabiber
Arzu edilirse pul biber
1 çay bardağı ince kıyılmış taze kişniş
1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi karıştırın. Elinizle birkaç dakika yoğurup, küçük köfte şekilleri çıkarın ve servis yapın.