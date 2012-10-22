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Sofra / Deniz Ürünleri / Somonlu Çiğ Köfte

Somonlu Çiğ Köfte

Somonlu Çiğ Köfte
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ince esmer bulgur (ılık suda ıslatılmış ve kabarmış)

2 diş sarımsak (ince çentilmiş ya da rendelenmiş)

1 ceviz büyüklüğünde rendelenmiş taze zencefil

200 gram somon fileto (incecik doğrayın ya da blenderden geçirin)

3-4 dal taze soğan

1 adet yeşil limonun rendelenmiş kabuğu ya da suyu

1 çorba kaşığı soya sosu

1'er çay kaşığı deniz tuzu ve karabiber

Arzu edilirse pul biber

1 çay bardağı ince kıyılmış taze kişniş

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi karıştırın. Elinizle birkaç dakika yoğurup, küçük köfte şekilleri çıkarın ve servis yapın.
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