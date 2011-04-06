Somonlu Kabak Mücveri, Kayısı Sosu İle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısı sos için kayısıları 8-10 dakika kaynatıp süzün. Diğer malzemeleri ekleyip mikserden geçirin ve soğutun. 1 Soğanı çok ince kıyıp, sarımsak ve tereyağıyla birlikte soteleyin. Karışımı soğuması için kenara alın. 2 Kabakları temiz bir beze rendeleyin. 3 Bezi sıkıca sararak suyunu sıkın. Rendelenmiş kabağı derince bir kaba alın. 4-5 Üzerine un, patates unu, küp kesilmiş somon füme, rendelenmiş peynir, yumurtalar, süt, ince kıyılmış dereotu, pul biber ve tuzu da ekleyin. 6 Bütün malzemeyi yoğurun. 7-8 İki çorba kaşığı ile karışımdan parçalar alıp kızgın yağda kızartın. Kayısı sosu ile servis yapın.