Somonlu Kabak Mücveri, Kayısı Sosu İle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kabak
1 tatlı kaşığı tereyağı
3 diş sarımsak
1 adet soğan
200 gram un
100 gram patates unu
(Hazır pürelik un)
150 gram somon füme
150 gram beyaz peynir
4 adet yumurta
100 gram süt
Yarım demet dereotu
1 tutam pul biber
Tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Kayısı sosu için:
250 gram kuru kayısı
100 gram domates suyu
1 çorba kaşığı acılı ketçap
Yarım çay bardağı limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı acı sos
YAPILIŞI
Kayısı sos için kayısıları 8-10 dakika kaynatıp süzün. Diğer malzemeleri ekleyip mikserden geçirin ve soğutun. 1 Soğanı çok ince kıyıp, sarımsak ve tereyağıyla birlikte soteleyin. Karışımı soğuması için kenara alın. 2 Kabakları temiz bir beze rendeleyin. 3 Bezi sıkıca sararak suyunu sıkın. Rendelenmiş kabağı derince bir kaba alın. 4-5 Üzerine un, patates unu, küp kesilmiş somon füme, rendelenmiş peynir, yumurtalar, süt, ince kıyılmış dereotu, pul biber ve tuzu da ekleyin. 6 Bütün malzemeyi yoğurun. 7-8 İki çorba kaşığı ile karışımdan parçalar alıp kızgın yağda kızartın. Kayısı sosu ile servis yapın.