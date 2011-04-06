DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Somonlu Kabak Mücveri, Kayısı Sosu İle

Somonlu Kabak Mücveri, Kayısı Sosu İle

Somonlu Kabak Mücveri, Kayısı Sosu İle
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kabak

1 tatlı kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

1 adet soğan

200 gram un

100 gram patates unu

(Hazır pürelik un)

150 gram somon füme

150 gram beyaz peynir

4 adet yumurta

100 gram süt

Yarım demet dereotu

1 tutam pul biber

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Kayısı sosu için:

250 gram kuru kayısı

100 gram domates suyu

1 çorba kaşığı acılı ketçap

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı acı sos

YAPILIŞI

Kayısı sos için kayısıları 8-10 dakika kaynatıp süzün. Diğer malzemeleri ekleyip mikserden geçirin ve soğutun. 1 Soğanı çok ince kıyıp, sarımsak ve tereyağıyla birlikte soteleyin. Karışımı soğuması için kenara alın. 2 Kabakları temiz bir beze rendeleyin. 3 Bezi sıkıca sararak suyunu sıkın. Rendelenmiş kabağı derince bir kaba alın. 4-5 Üzerine un, patates unu, küp kesilmiş somon füme, rendelenmiş peynir, yumurtalar, süt, ince kıyılmış dereotu, pul biber ve tuzu da ekleyin. 6 Bütün malzemeyi yoğurun. 7-8 İki çorba kaşığı ile karışımdan parçalar alıp kızgın yağda kızartın. Kayısı sosu ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN