Somonlu Semizotu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Semizotunu yıkayıp blendere alın. Üzerine dereotu, dolmalık fıstık, limon kabuğu, parmesan peyniri, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip birlikte iyice çekin. Fırın tepsisine bir kısmı dışarıda kalacak şekilde yağlı kağıt serin. Somonları tepsiye yerleştirin. Üzerine hazırladığınız semizotu sosunu paylaştırın. Yağlı kağıdın dışarıya sarkan kısımlarını üzerine kapatıp, kenarlarını katlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirip, yağlı kağıdın üst kısmını açın. Bu şekilde tekrar fırına verip 5 dakika daha pişirdikten sonra servis yapın.