Somonlu Semizotu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı semizotu yaprağı
4 parça somon fileto
Yarım su bardağı ince kıyılmış dereotu
Yarım su bardağı dolmalık fıstık
2 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
2 çorba kaşığı toz parmesan peyniri
2 diş dövülmüş sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Semizotunu yıkayıp blendere alın. Üzerine dereotu, dolmalık fıstık, limon kabuğu, parmesan peyniri, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip birlikte iyice çekin. Fırın tepsisine bir kısmı dışarıda kalacak şekilde yağlı kağıt serin. Somonları tepsiye yerleştirin. Üzerine hazırladığınız semizotu sosunu paylaştırın. Yağlı kağıdın dışarıya sarkan kısımlarını üzerine kapatıp, kenarlarını katlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirip, yağlı kağıdın üst kısmını açın. Bu şekilde tekrar fırına verip 5 dakika daha pişirdikten sonra servis yapın.