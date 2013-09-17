Somonlu ve Karidesli Enginar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet iri enginar
1 adet soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı su
Yarım limon
Biraz dereotu
1 dilim somon
Yarım kutu karides
(taze alacaksanız 150 gram yeterli)
1 tatlı kaşığı tatlı kırmızıbiber
1 çay kaşığı acı kırmızıbiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı safran
(yoksa koymasanız da olur), tuz
4 dilim tost kaşarı
(ya da rendelenmiş taze kaşar peyniri)
YAPILIŞI
Soğanı minik küp doğrayın. Birazını sıvı yağın yarısıyla hafif kavurun ve enginarları ekleyip, tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika pişirip, suyu ekleyin. Tencerenin altını iyice kısarak enginarlar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakın (eksilirse biraz daha kaynar su ilave edebilirsiniz). Diğer tarafta karidesleri, kalan sıvı yağda baharatlarla birlikte kavurun. Bu arada enginarlar pişerken, üzerine limon sıkın ve tekrar tencerenin kapağını kapatın. Çatal batırarak, piştiğinden emin olduğunuzda, dereotunu enginarların üzerine gelişigüzel serpiştirin. Tekrar tencerenin kapağını kapatıp, dereotu ile demlenmeye
bırakın. Fırını 180 derecede ısıtın. Enginarları tavadan fırın tepsisine alın ve üzerlerine karidesleri eşit olarak koyun. Daha sonra somonu 4 parçaya bölüp, karideslerin üzerine yerleştirin. En son kaşar peynirini ekleyin ve fırına verin. 15 dakika pişirdikten sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Önemli notlar: Tariflerdeki tuz miktarı tamamen sizin damak tadınıza ve sağlıklı beslenme seçiminize göre ayarlanabilir. Bazı baharatların yerine, alternatif olarak kullanabileceklerinizi yazıyoruz ama yaratıcılığınızı kullanıp yeni tatlara ulaşabilirsiniz. Somon çok çabuk pişer. Bu yüzden en son ekleyip, az pişirebilirsiniz.