Somonlu ve Karidesli Enginar

bırakın. Fırını 180 derecede ısıtın. Enginarları tavadan fırın tepsisine alın ve üzerlerine karidesleri eşit olarak koyun. Daha sonra somonu 4 parçaya bölüp, karideslerin üzerine yerleştirin. En son kaşar peynirini ekleyin ve fırına verin. 15 dakika pişirdikten sonra servis yapın.

Soğanı minik küp doğrayın. Birazını sıvı yağın yarısıyla hafif kavurun ve enginarları ekleyip, tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika pişirip, suyu ekleyin. Tencerenin altını iyice kısarak enginarlar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakın (eksilirse biraz daha kaynar su ilave edebilirsiniz). Diğer tarafta karidesleri, kalan sıvı yağda baharatlarla birlikte kavurun. Bu arada enginarlar pişerken, üzerine limon sıkın ve tekrar tencerenin kapağını kapatın. Çatal batırarak, piştiğinden emin olduğunuzda, dereotunu enginarların üzerine gelişigüzel serpiştirin. Tekrar tencerenin kapağını kapatıp, dereotu ile demlenmeye