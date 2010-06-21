Somonlu Bezelye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İki çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp, küp doğranmış soğanı kavurun. Bezelyeyi ekleyip 5 dakika kavurduktan sonra, üzerini örtecek kadar sıcak su, karbonat, tuz ve şeker ekleyin. Suyunu kontrol ederek bezelye yumuşayana kadar pişirin. Nane ekleyip 10 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Somonu, kalan tereyağında önlü arkalı kızartın. Bezelye ile birlikte servis yapın.