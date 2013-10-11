Soslu Mezgit Dolması

karabiberi bir kapta karıştırın. Balıkların içine bu harcı paylaştırın ve kürdanla tutturun. Nişasta, maya ve suyu bir kaba alın. Koyu bir kıvam alana kadar un ilave edip karıştırın. 15 dakika mayalanması için bir kenarda bekletin. Doldurulmuş balıkları bu sosa bulayın ve kızdırılmış sıvı yağda (önce harlı, sonra orta ateşte)

kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra servis tabağına aktarın. Sos için tost ekmeği, sarımsak, mayonez, mantar ve dereotunu blenderden geçirin. Balık dolması ile birlikte servis yapın.

Balığı ayıkladıktan sonra içindeki kılçığı çıkarın ve kafasını kesin. Yıkadıktan sonra kağıt havlu ile kurulayın. Roka ve taze soğanı kıyın. Roka, dövülmüş dolmalık fıstık, soğan, galeta unu, tuz ve