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Soslu Mezgit Dolması

Soslu Mezgit Dolması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet mezgit balığı, 1 demet roka

Yarım kahve fincanı dolmalık fıstık

4 dal taze soğanın beyaz kısımları

1 çorba kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber

Bulamak için: 1 tatlı kaşığı nişasta

1 paket (10 gram) instant maya

1 su bardağı su, aldığı kadar un

Kızartmak için: Sıvı yağ

Sos için: 2 dilim tost ekmeğinin içi

2 diş dövülmüş sarımsak

2 çorba kaşığı mayonez

8-10 adet konserve mantar

10-12 dal dereotu

YAPILIŞI

Balığı ayıkladıktan sonra içindeki kılçığı çıkarın ve kafasını kesin. Yıkadıktan sonra kağıt havlu ile kurulayın. Roka ve taze soğanı kıyın. Roka, dövülmüş dolmalık fıstık, soğan, galeta unu, tuz ve
karabiberi bir kapta karıştırın. Balıkların içine bu harcı paylaştırın ve kürdanla tutturun. Nişasta, maya ve suyu bir kaba alın. Koyu bir kıvam alana kadar un ilave edip karıştırın. 15 dakika mayalanması için bir kenarda bekletin. Doldurulmuş balıkları bu sosa bulayın ve kızdırılmış sıvı yağda (önce harlı, sonra orta ateşte)
kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra servis tabağına aktarın. Sos için tost ekmeği, sarımsak, mayonez, mantar ve dereotunu blenderden geçirin. Balık dolması ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Balık sosu koyu olursa, biraz süt ekleyerek inceltebilirsiniz.
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