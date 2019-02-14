Soslu Mezgit Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sos için zeytinyağını bir tavaya alıp kıyılmış sarmısağı ekleyin ve kokusunun çıkmasını bekleyin. Kokusu çıkmaya başlayınca rendelenmiş domates ve kalan malzemeyi ilave edip 5 dakika pişirin. Kıvamı koyu olursa biraz sıcak su ekledikten sonra 3-5 dakika pişirin ve ocaktan alın. Köfte için mezgit filetoyu kaynayan suya koyun ve haşlayın. Mezgit hızlıca pişecektir, kevgir ile alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca bir kaseye alın ve içine kalan tüm malzemeyi ilave edip hafifçe yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak köfteler yapın. 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Bol ve ısıtılmış sıvıyağda kızartıp, sosun içine alın. Kekikle süsleyip sıcak olarak servis yapın.