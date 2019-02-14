Soslu Mezgit Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Köfte Için:
350 gram mezgit fileto
2-3 çorba kaşığı galeta unu
1 adet küçük boy rendelenmiş soğan
2 diş püre haline getirilmiş sarmısak
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı kekik
1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu
1/2 çay kaşığı kimyon, tuz
Sos Için:
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 diş sarmısak,
1/2 kg domates
1 çorba kaşığı tane kırmızı ve karabiber
2 adet defne yaprağı
1 tutam kıyılmış biberiye
1 tutam kıyılmış kekik, tuz
Kızartmak Için: Sıvıyağ
Servis Için: 5-6 dal kekik
YAPILIŞI
Sos için zeytinyağını bir tavaya alıp kıyılmış sarmısağı ekleyin ve kokusunun çıkmasını bekleyin. Kokusu çıkmaya başlayınca rendelenmiş domates ve kalan malzemeyi ilave edip 5 dakika pişirin. Kıvamı koyu olursa biraz sıcak su ekledikten sonra 3-5 dakika pişirin ve ocaktan alın. Köfte için mezgit filetoyu kaynayan suya koyun ve haşlayın. Mezgit hızlıca pişecektir, kevgir ile alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca bir kaseye alın ve içine kalan tüm malzemeyi ilave edip hafifçe yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak köfteler yapın. 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Bol ve ısıtılmış sıvıyağda kızartıp, sosun içine alın. Kekikle süsleyip sıcak olarak servis yapın.