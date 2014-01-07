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Soslu Somon Izgara

Soslu Somon Izgara
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram somon

Sos için:

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet patates

1 çay kaşığı safran

Servis için:

Deniz börülcesi

YAPILIŞI

Somonu ızgarada önlü arkalı pişirin ve servis tabağına alın. Sos için ince kıyılmış sarımsak ve salçayı sıvı yağda soteleyin. Haşlanmış ve rendelenmiş patates ile safranı ilave edin. 2-3 dakika daha sotelemeye devam edin. Izgara somonu hazırladığınız sos ve haşlanıp ayıklanmış deniz börülcesi ile birlikte servis yapın.
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