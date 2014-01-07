Soslu Somon Izgara

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Somonu ızgarada önlü arkalı pişirin ve servis tabağına alın. Sos için ince kıyılmış sarımsak ve salçayı sıvı yağda soteleyin. Haşlanmış ve rendelenmiş patates ile safranı ilave edin. 2-3 dakika daha sotelemeye devam edin. Izgara somonu hazırladığınız sos ve haşlanıp ayıklanmış deniz börülcesi ile birlikte servis yapın.