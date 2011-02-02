Soslu Somon Izgara

Sofra Tarifi
MALZEMELER
150 gram somon
Sos için: 2 diş sarımsak
1 çorba kaşığı salça
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 adet patates
1 çay kaşığı safran
Servis için: Deniz börülcesi
YAPILIŞI
Somonu ızgarada önlü arkalı pişirin ve servis tabağına alın. Sos için ince kıyılmış sarımsak ve salçayı sıvı yağda soteleyin. Haşlanmış ve rendelenmiş patates ile safranı ilave edin. 2-3 dakika daha sotelemeye devam edin. Izgara somonu hazırladığınız sos ve haşlanıp ayıklanmış deniz börülcesi ile birlikte servis yapın.