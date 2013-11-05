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Sotelenmiş Sebze Eşliğinde Pisi Balığı

Sotelenmiş Sebze Eşliğinde Pisi Balığı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg pisi balığı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1'er adet havuç, patlıcan

1'er adet kabak ve dolmalık biber

2 su bardağı su

1 çay bardağı konserve mısır

8 adet konserve mantar

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

Tuz

karabiber



Kızartmak için:

Sıvıyağ

YAPILIŞI

BALIĞI ayıkladıktan sonra dört parmak genişliğinde, uzun şeritler halinde kesin. Sıvı yağ, tuz ve karabiberi geniş bir kaba alıp balıkları ekleyin. Havuç, patlıcan, kabak ve dolmalık biberi küp şeklinde doğrayın. Haşlayıp suyunu süzün. Tereyağını bir tavaya alıp üzerine haşlanmış sebzeleri, mısır ve mantarı ekleyip kavurun. Daha sonra servis tabağına aktarın. Marine ettiğiniz balık dilimlerini una bulayıp, fazla ununu silkeledikten sonra kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sebzelerin üzerine yerleştirip, sıcak olarak servis yapın.
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