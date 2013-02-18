Soya Soslu Çinekop

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet çinekop
10-12 adet mantar
8-10 adet arpacık soğan
2-3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı soya sosu
4-5 adet tane karabiber
1 tutam fesleğen
YAPILIŞI
Çinekopları ayıklayıp, kılçıklarını çıkarın. Bir güveç kabının içine ortadan ikiye bölünmüş mantar, soğan ve sarımsağı yerleştirin. Üzerine balığı dizin. Derin bir kapta zeytinyağı ve soya sosunu karıştırıp, balığın üzerine gezdirin. Tane karabiber ve fesleğen serpin. Güvecin üzerini alüminyum folyo ile örtün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında balık soya sosunu çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.