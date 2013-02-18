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Sofra / Deniz Ürünleri / Soya Soslu Çinekop

Soya Soslu Çinekop

Soya Soslu Çinekop
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet çinekop

10-12 adet mantar

8-10 adet arpacık soğan

2-3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı soya sosu

4-5 adet tane karabiber

1 tutam fesleğen

YAPILIŞI

Çinekopları ayıklayıp, kılçıklarını çıkarın. Bir güveç kabının içine ortadan ikiye bölünmüş mantar, soğan ve sarımsağı yerleştirin. Üzerine balığı dizin. Derin bir kapta zeytinyağı ve soya sosunu karıştırıp, balığın üzerine gezdirin. Tane karabiber ve fesleğen serpin. Güvecin üzerini alüminyum folyo ile örtün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında balık soya sosunu çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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