Soya Soslu Kalamar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg kalamar
3 adet orta boy soğan
3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
3 diş sarımsak
5 çorba kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı fesleğen
1 tatlı kaşığı nane, karabiber
YAPILIŞI
Kalamarı temizleyip ince ince dilimleyin. Sızma zeytinyağını ve kalamarları bir tavaya alın. Sarımsakları ekleyip 15-20 dakika kavurun. Soğanları ince halkalar halinde doğrayıp kalamarlara ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Soya sosunu ekleyip soğanlar karamelize olana kadar kavurmaya devam edin. Baharatları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Yemekte soya sosu kullanıldığı için ayrıca tuza gerek yoktur.