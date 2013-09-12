Soya Soslu Kalamar

Kalamarı temizleyip ince ince dilimleyin. Sızma zeytinyağını ve kalamarları bir tavaya alın. Sarımsakları ekleyip 15-20 dakika kavurun. Soğanları ince halkalar halinde doğrayıp kalamarlara ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Soya sosunu ekleyip soğanlar karamelize olana kadar kavurmaya devam edin. Baharatları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.