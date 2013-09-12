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Soya Soslu Kalamar

Soya Soslu Kalamar
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kalamar

3 adet orta boy soğan

3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

3 diş sarımsak

5 çorba kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı fesleğen

1 tatlı kaşığı nane, karabiber

YAPILIŞI

Kalamarı temizleyip ince ince dilimleyin. Sızma zeytinyağını ve kalamarları bir tavaya alın. Sarımsakları ekleyip 15-20 dakika kavurun. Soğanları ince halkalar halinde doğrayıp kalamarlara ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Soya sosunu ekleyip soğanlar karamelize olana kadar kavurmaya devam edin. Baharatları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Yemekte soya sosu kullanıldığı için ayrıca tuza gerek yoktur.
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