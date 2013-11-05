Soya Soslu Mantarlı Pisi Kavurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

PİSİ balığı filetosunu iri parçalar halinde doğrayın. İri doğranmış havuç, kabak ve arpacık soğanı, suda 10 dakika haşlayıp, süzün. Sıvı yağı bir tavaya alın. Üzerine balık, haşlanmış sebzeler, mantar ve halka doğranmış sivri biberi ilave edip, soteleyin. Soya sosu ve karabiber katıp, kısık ateşte soya sosunu çekene kadar kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.