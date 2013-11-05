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Soya Soslu Mantarlı Pisi Kavurma

Soya Soslu Mantarlı Pisi Kavurma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pisi balığı filetosu

1'er adet havuç ve kabak

8 adet arpacık soğan

2 su bardağı su

8 adet konserve mantar

2 adet sivri biber

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı soya sosu

Karabiber

YAPILIŞI

PİSİ balığı filetosunu iri parçalar halinde doğrayın. İri doğranmış havuç, kabak ve arpacık soğanı, suda 10 dakika haşlayıp, süzün. Sıvı yağı bir tavaya alın. Üzerine balık, haşlanmış sebzeler, mantar ve halka doğranmış sivri biberi ilave edip, soteleyin. Soya sosu ve karabiber katıp, kısık ateşte soya sosunu çekene kadar kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.
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