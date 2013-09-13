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Soya Soslu Portakallı Somon

Soya Soslu Portakallı Somon
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet somon fileto

2 çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı balzamik sirke

2 diş ince kıyılmış sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet portakal

YAPILIŞI

Soya sosu, balzamik sirke ve sarımsağı karıştırın. Somon filetoyu marine sosunda 2 saat kadar bekletin. Yapışmaz yüzeyli derin bir tavayı ısıtın. Zeytinyağını ekleyin. Somonu marine sosu ile pişirin. Kalınca dilimlenmiş soğanı ilave edip, pembeleştirin. Kabuklarıyla birlikte küçük doğranmış portakalı ekleyin. 1-2 dakika sonra ocaktan alın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz noodle ile de servis yapabilirsiniz.
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