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Soya Soslu ve Mantarlı Karides

Soya Soslu ve Mantarlı Karides
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı soya sosu

500 gram ayıklanmış karides

10 adet mantar

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet kırmızı biber

4 dal dereotu

Karabiber

Kekik

Pul biber

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tavaya alıp, dilimlenmiş mantarı yüksek ateşte suyunu salıp çekene dek soteleyin. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber ekleyin ve orta ateşte biber yarı yarıya yumuşayana dek kavurun. Üzerine karides, soya sosu, karabiber, kekik ve pul biber ekleyip soteleyin. Servis tabağına alın. Kıyılmış dereotu serperek servis yapın.
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