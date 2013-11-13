Soya Soslu ve Mantarlı Karides

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 çorba kaşığı soya sosu
500 gram ayıklanmış karides
10 adet mantar
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kırmızı biber
4 dal dereotu
Karabiber
Kekik
Pul biber
YAPILIŞI
Zeytinyağını bir tavaya alıp, dilimlenmiş mantarı yüksek ateşte suyunu salıp çekene dek soteleyin. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber ekleyin ve orta ateşte biber yarı yarıya yumuşayana dek kavurun. Üzerine karides, soya sosu, karabiber, kekik ve pul biber ekleyip soteleyin. Servis tabağına alın. Kıyılmış dereotu serperek servis yapın.