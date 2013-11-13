Soya Soslu ve Mantarlı Karides

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tavaya alıp, dilimlenmiş mantarı yüksek ateşte suyunu salıp çekene dek soteleyin. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber ekleyin ve orta ateşte biber yarı yarıya yumuşayana dek kavurun. Üzerine karides, soya sosu, karabiber, kekik ve pul biber ekleyip soteleyin. Servis tabağına alın. Kıyılmış dereotu serperek servis yapın.