Soya Sosunda Somon Fileto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet somon fileto
2 çorba kaşığı soya sosu
1 çorba kaşığı balzamik sirke
2 diş ince kıyılmış sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
1 adet portakal
YAPILIŞI
Soya sosu, balzamik sirke ve sarımsağı karıştırın. Somon filetoyu marine sosunda 2 saat kadar bekletin. Vog ya da yapışmaz yüzeyli derin bir tavayı ısıtın. Zeytinyağını ekleyin. Somonu marine sosu ile pişirin. Kalınca dilimlenmiş soğanı ekleyip, pembeleştirin. Kabuklarıyla birlikte küçük doğranmış portakalı ekleyin. 1-2 dakika sonra ocaktan alın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Dilerseniz nooddle ile de servis yapabilirsiniz.