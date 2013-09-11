Soya Sosunda Somon Fileto

Soya sosu, balzamik sirke ve sarımsağı karıştırın. Somon filetoyu marine sosunda 2 saat kadar bekletin. Vog ya da yapışmaz yüzeyli derin bir tavayı ısıtın. Zeytinyağını ekleyin. Somonu marine sosu ile pişirin. Kalınca dilimlenmiş soğanı ekleyip, pembeleştirin. Kabuklarıyla birlikte küçük doğranmış portakalı ekleyin. 1-2 dakika sonra ocaktan alın.