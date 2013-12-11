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Subye Dolma

Subye Dolma
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy subye

1 adet çarliston biber

3 adet haşlanmış mantar

2 dal taze soğan

2 adet domates

1 çorba kaşığı tereyağı

150 gram haşlanmış karides

1 adet haşlanmış ahtapot bacağı

100 gram kaşar peyniri

1 çay bardağı beyaz şarap

Tuz

Karabiber

Subyeyi haşlamak için:

8 su bardağı su

1 çorba kaşığı tuz

1 çay bardağı beyaz şarap

1 su bardağı limon suyu

YAPILIŞI

ÖNCELİKLE subyeyi haşlamak için su, tuz, beyaz şarap ve limon suyunu bir tencereye alın. İçine subyeyi katıp, 1 saat bu karışımın içinde haşlayın. Süzün ve bacaklarını gövdesinden ayırıp, doğrayın. Kıyılmış biber, mantar ve taze soğanı tereyağı ile birlikte bir tavada kavurun. Kabukları soyulup küp doğranmış domatesi ilave edin ve domates suyunu salana kadar kavurmaya devam edin. Karides, ahtapot bacağı ve doğranmış subye bacaklarını katın. Beyaz şarap, tuz ve karabiberi ekledikten sonra tüm malzemeyi iyice karıştırın. Bu karışımı subyelerin içine eşit şekilde doldurun. Fırın kabına yerleştirdiğiniz subyelerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir eriyene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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