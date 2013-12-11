Subye Dolma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

ÖNCELİKLE subyeyi haşlamak için su, tuz, beyaz şarap ve limon suyunu bir tencereye alın. İçine subyeyi katıp, 1 saat bu karışımın içinde haşlayın. Süzün ve bacaklarını gövdesinden ayırıp, doğrayın. Kıyılmış biber, mantar ve taze soğanı tereyağı ile birlikte bir tavada kavurun. Kabukları soyulup küp doğranmış domatesi ilave edin ve domates suyunu salana kadar kavurmaya devam edin. Karides, ahtapot bacağı ve doğranmış subye bacaklarını katın. Beyaz şarap, tuz ve karabiberi ekledikten sonra tüm malzemeyi iyice karıştırın. Bu karışımı subyelerin içine eşit şekilde doldurun. Fırın kabına yerleştirdiğiniz subyelerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir eriyene kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.