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Sofra / Deniz Ürünleri / Sushi

Sushi

Sushi
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Japon Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram Japon pirinci

1 su bardağı pirinç sirkesi

1 çorba kaşığı toz şeker

İnce somon dilimleri

Buharda pişmiş karides

İnce dilimlenmiş levrek

İnce dilimlenmiş ton balığı

İnce dilimlenmiş salatalık ve avokado

YAPILIŞI

Japon pirinçlerini buharda pişirin (pilav kıvamından daha az diri olmalı). Pirinçler soğuduktan sonra pirinç sirkesi ve toz şekeri ekleyin. Çok iyi karıştırın. Karıştırılmış pirinçlerden iki parmak kalınlığı ve bir parmak uzunluğunda köfte şeklinde parçalar hazırlayın. Bu parçaları aynı boyutlarda kesilmiş karides, kağıt inceliğinde dilimlenmiş levrek ve ton balığı parçalarının üzerine yerleştirin. Servis tabağına aldığınız suşileri zencefil turşusu, dilimlenmiş avokado, salatalık ve soya sosuyla birlikte servis yapın.
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