Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram Japon pirinci
1 su bardağı pirinç sirkesi
1 çorba kaşığı toz şeker
İnce somon dilimleri
Buharda pişmiş karides
İnce dilimlenmiş levrek
İnce dilimlenmiş ton balığı
İnce dilimlenmiş salatalık ve avokado
YAPILIŞI
Japon pirinçlerini buharda pişirin (pilav kıvamından daha az diri olmalı). Pirinçler soğuduktan sonra pirinç sirkesi ve toz şekeri ekleyin. Çok iyi karıştırın. Karıştırılmış pirinçlerden iki parmak kalınlığı ve bir parmak uzunluğunda köfte şeklinde parçalar hazırlayın. Bu parçaları aynı boyutlarda kesilmiş karides, kağıt inceliğinde dilimlenmiş levrek ve ton balığı parçalarının üzerine yerleştirin. Servis tabağına aldığınız suşileri zencefil turşusu, dilimlenmiş avokado, salatalık ve soya sosuyla birlikte servis yapın.