Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Japon pirinçlerini buharda pişirin (pilav kıvamından daha az diri olmalı). Pirinçler soğuduktan sonra pirinç sirkesi ve toz şekeri ekleyin. Çok iyi karıştırın. Karıştırılmış pirinçlerden iki parmak kalınlığı ve bir parmak uzunluğunda köfte şeklinde parçalar hazırlayın. Bu parçaları aynı boyutlarda kesilmiş karides, kağıt inceliğinde dilimlenmiş levrek ve ton balığı parçalarının üzerine yerleştirin. Servis tabağına aldığınız suşileri zencefil turşusu, dilimlenmiş avokado, salatalık ve soya sosuyla birlikte servis yapın.