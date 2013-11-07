Sütlü Karides

Sofra Tarifi
MALZEMELER
750 gram ayıklanmış karides
1 adet kırmızı biber
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
Bir buçuk su bardağı süt
1 çorba kaşığı kapari
Yarım demet dereotu
Tuz
Üzerine:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Karides ve jülyen doğranmış kırmız biberi tereyağında hafif soteleyin. Un ve sütü derin bir kapta akıcı bir kıvama gelene kadar çırpın ve karidesin içine katın. Kısık ateşte 2 dakika daha soteleyip, kapari, kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip, karıştırın. Karışımı güveç kabına boşaltın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar eriyene kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.