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Sofra / Deniz Ürünleri / Sütlü Karides

Sütlü Karides

Sütlü Karides
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram ayıklanmış karides

1 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

Bir buçuk su bardağı süt

1 çorba kaşığı kapari

Yarım demet dereotu

Tuz

Üzerine:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Karides ve jülyen doğranmış kırmız biberi tereyağında hafif soteleyin. Un ve sütü derin bir kapta akıcı bir kıvama gelene kadar çırpın ve karidesin içine katın. Kısık ateşte 2 dakika daha soteleyip, kapari, kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip, karıştırın. Karışımı güveç kabına boşaltın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar eriyene kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.
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