Sütlü Karides

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karides ve jülyen doğranmış kırmız biberi tereyağında hafif soteleyin. Un ve sütü derin bir kapta akıcı bir kıvama gelene kadar çırpın ve karidesin içine katın. Kısık ateşte 2 dakika daha soteleyip, kapari, kıyılmış dereotu ve tuz ekleyip, karıştırın. Karışımı güveç kabına boşaltın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar eriyene kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.