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Sütlü Somon

Sütlü Somon
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 diş sarımsak

4 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı beyaz şarap

1.5 kg somon fileto

1 adet sarı dolmalık biber

1 adet kırmızı dolmalık biber

Üzerine:

ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Yapışmaz yüzeyli bir tavaya ince kıyılmış sarımsakları koyun. Tereyağını da ekleyip, yağ eriyene kadar çevirin. Ardından süt ve beyaz şarap ekleyin (süt çok azalırsa ilave edebilirsiniz). Somon filetoları da ekleyip bu karışımın içinde pişirin. Daha sonra somonları tavadan alıp, cam bir tepsiye koyun. Somonların piştiği karışımı da üzerine dökün. Biberleri yuvarlak dilimleyip, somonların üzerine yerleştirin. Orta ısılı fırında 10 dakika tutun. Fırından alınca, üzerini ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.
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