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Sofra Deniz Ürünleri Sütlü ve peynirli levrek

Sütlü ve peynirli levrek

Sütlü ve peynirli levrek
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı süt



2 adet levrek fileto



4 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı un



1 0 adet mantar



1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



3 adet defne yaprağı



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Levrek filetoları tuz ve karabiberle tatlandırın. Tereyağını küçük bir tencerede eritip üzerine un ilave edin ve rengi dönene kadar kavurun. Un renk değiştirmeye başlayınca sütü yavaş yavaş ve topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Sos kıvam almaya başlayınca, tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın.

Sosun yarısını bir fırın kabına koyun. Üzerine levrek fileto, dörde bölünmüş mantar ve defne yapraklarını yerleştirin. Kalan sosu üzerine gezdirip kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

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