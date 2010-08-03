Sütlü Karides

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tavada tereyağının yarısını eritin. Karidesleri, jülyen doğranmış kırmızı biberleri ve tuzu ekleyip sote edin. Başka bir tavada kalan tereyağını eritip, unu rengi dönene kadar kavurun. Sürekli karıştırarak üzerine sütü ilave edin. Koyulaşınca ocaktan alın. Kıyılmış dereotunu ekleyip bir fırın kabına boşaltın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Kaparileri de ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar eriyene kadar pişirip servis yapın.