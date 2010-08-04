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Sütlü Pisi Balığı

Sütlü Pisi Balığı
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram pisi balığı filetosu

3 çorba kaşığı beşamel sos

Yarım su bardağı süt

2 çorba kaşığı rendelenmiş

kaşar peyniri

2 çorba kaşığı parmesan peyniri

YAPILIŞI

Pisi balığı filetosunu iri parçalar halinde doğrayın ve güvece yerleştirin. Üzerine beşamel sos ve sütü gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri ve parmesan peynirini serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın. Beşamel sos için: 1 çorba kaşığı tereyağında 1 çorba kaşığı unu kavurup üzerine 1 su bardağı sütü ilave edin. Tuz katıp, karıştırarak muhallebi kıvamı alana dek pişirin
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