Sütlü Pisi Balığı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pisi balığı filetosunu iri parçalar halinde doğrayın ve güvece yerleştirin. Üzerine beşamel sos ve sütü gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri ve parmesan peynirini serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın. Beşamel sos için: 1 çorba kaşığı tereyağında 1 çorba kaşığı unu kavurup üzerine 1 su bardağı sütü ilave edin. Tuz katıp, karıştırarak muhallebi kıvamı alana dek pişirin