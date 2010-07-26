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Tahin Soslu Levrek Fileto

Tahin Soslu Levrek Fileto
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet levrek

Yarımşar soğan, havuç ve patates



Sosu için: 4 diş sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı tahin

Yarım limonun suyu

Yarım çorba kaşığı tuz



Servis için: Yeşil salata

YAPILIŞI

Levreği fileto yaparak rulo haline getirin. Yemeklik doğradığınız soğanı, dilimlediğiniz patatesi ve doğradığınız havucu soteleyin. Sosu hazırlamak için, dövülmüş sarımsağı, zeytinyağı, tahin, limon suyu ve tuzu karıştırın. Daha sonra rulo halindeki levreğin üzerine gezdirin. 180 derece fırında 20 dakika pişirip servis tabağına alın. Yanında yeşil salata ve sotelediğiniz sebzelerle servis yapın.
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