Tahin Soslu Levrek Fileto

Sofra Tarifi

1 adet levrek Yarımşar soğan, havuç ve patates Sosu için: 4 diş sarımsak 2 çorba kaşığı zeytinyağı 2 çorba kaşığı tahin Yarım limonun suyu Yarım çorba kaşığı tuz Servis için: Yeşil salata

YAPILIŞI

Levreği fileto yaparak rulo haline getirin. Yemeklik doğradığınız soğanı, dilimlediğiniz patatesi ve doğradığınız havucu soteleyin. Sosu hazırlamak için, dövülmüş sarımsağı, zeytinyağı, tahin, limon suyu ve tuzu karıştırın. Daha sonra rulo halindeki levreğin üzerine gezdirin. 180 derece fırında 20 dakika pişirip servis tabağına alın. Yanında yeşil salata ve sotelediğiniz sebzelerle servis yapın.