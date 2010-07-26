Tahin Soslu Levrek Fileto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet levrek
Yarımşar soğan, havuç ve patates
Sosu için: 4 diş sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tahin
Yarım limonun suyu
Yarım çorba kaşığı tuz
Servis için: Yeşil salata
YAPILIŞI
Levreği fileto yaparak rulo haline getirin. Yemeklik doğradığınız soğanı, dilimlediğiniz patatesi ve doğradığınız havucu soteleyin. Sosu hazırlamak için, dövülmüş sarımsağı, zeytinyağı, tahin, limon suyu ve tuzu karıştırın. Daha sonra rulo halindeki levreğin üzerine gezdirin. 180 derece fırında 20 dakika pişirip servis tabağına alın. Yanında yeşil salata ve sotelediğiniz sebzelerle servis yapın.