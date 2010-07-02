Tahinli Somon

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Somonu susama bulayıp, ızgarada hafifçe kızartın. Sosu hazırlamak için tereyağını tavada kızdırın. İncecik kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyip, 1-2 dakika pişirin. Ocaktan alıp,1-2 saniye kenarda dinlendirin. Bu şekilde malzemelerin tat ve kokularının birbirine geçmesini sağlayın. Yeniden ocağa oturtup, karıştırın. Aynı işlemi birkaç kez tekrarlayın. Ocağa oturtup, sırayla mayonez, tahin, tuz, karabiber, balık tozu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Limon suyu ve dereotunu ilave edip ocaktan alın. Somonu sosla birlikte servis yapın.