DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Tahinli Somon

Tahinli Somon

Tahinli Somon
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 dilim somon

1 çorba kaşığı susam

İki buçuk çorba kaşığı tereyağı

Yarım soğan

1 adet sarımsak

2 çay bardağı mayonez

1 çay bardağı tahin

Bir tutam tuz

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı balık tozu

2 çay kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı ince kıyılmış dereotu

YAPILIŞI

Somonu susama bulayıp, ızgarada hafifçe kızartın. Sosu hazırlamak için tereyağını tavada kızdırın. İncecik kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyip, 1-2 dakika pişirin. Ocaktan alıp,1-2 saniye kenarda dinlendirin. Bu şekilde malzemelerin tat ve kokularının birbirine geçmesini sağlayın. Yeniden ocağa oturtup, karıştırın. Aynı işlemi birkaç kez tekrarlayın. Ocağa oturtup, sırayla mayonez, tahin, tuz, karabiber, balık tozu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Limon suyu ve dereotunu ilave edip ocaktan alın. Somonu sosla birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Balık tozunu suşi malzemesi satan mekanlardan veya büyük marketlerden temin edebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN