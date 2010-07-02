Tahinli Somon

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 dilim somon
1 çorba kaşığı susam
İki buçuk çorba kaşığı tereyağı
Yarım soğan
1 adet sarımsak
2 çay bardağı mayonez
1 çay bardağı tahin
Bir tutam tuz
Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Yarım çay kaşığı balık tozu
2 çay kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı ince kıyılmış dereotu
YAPILIŞI
Somonu susama bulayıp, ızgarada hafifçe kızartın. Sosu hazırlamak için tereyağını tavada kızdırın. İncecik kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyip, 1-2 dakika pişirin. Ocaktan alıp,1-2 saniye kenarda dinlendirin. Bu şekilde malzemelerin tat ve kokularının birbirine geçmesini sağlayın. Yeniden ocağa oturtup, karıştırın. Aynı işlemi birkaç kez tekrarlayın. Ocağa oturtup, sırayla mayonez, tahin, tuz, karabiber, balık tozu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Limon suyu ve dereotunu ilave edip ocaktan alın. Somonu sosla birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Balık tozunu suşi malzemesi satan mekanlardan veya büyük marketlerden temin edebilirsiniz.