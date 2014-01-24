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Tandori Somon, Soyalı Fırın Domates ve Portakallı Semizotu

Tandori Somon, Soyalı Fırın Domates ve Portakallı Semizotu
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

130 gram somon balığı filetosu

1 çorba kaşığı Wasabi (Japon hardalı)

1 adet domates

1 adet portakal

1 çay bardağı soya sos

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı toz şeker

5-6 dal semizotu

YAPILIŞI

Wasabiyi biraz toz şeker ve su ile yumuşatıp somon filetonun üzerine sürün. 1 çay bardağı soya sosuna biraz toz şeker ekleyip kaynamaya bırakın. Koyulaştığında ocaktan alın. Portakalı soyup elma dilimi şeklinde dilimleyin. Ve yapışmaz yüzeyli tavada renk değiştirene kadar kızartın. Somon filetosunu önceden ısıtılmış 180 derece fırında 3-4 dakika, üzerindeki wasabi kızarana kadar pişirin. Domatesi de bütün olarak fırınlayın. Somon balığını ve domatesi servis tabağına yerleştirin. Üzerine, hazırladığınız soya sosu gezdirin. Temizlenmiş semizotunun üzerine biraz zeytinyağı gezdirip servis tabağına yerleştirin. Kızarmış portakalları da semizotunun üzerine yerleştirip servis yapın.
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