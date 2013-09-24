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Taratorlu Lagos Izgara

Taratorlu Lagos Izgara
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg lagos balığı

1 su bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım demet semizotu



Tarator sos için:

1 su bardağı ceviz içi

1 çay bardağı su

3 diş sarımsak

1 çorba kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Balığı kemiklerinden ayırarak fileto çıkarın. Izgarayı hazırlayın. Balık filetoları zeytinyağı ile yağlayıp ızgaraya koyun. Diğer tarafta önceden ayıklayıp yıkadığınız semizotunu, yapışmaz yüzeyli tavada tereyağı ile soteleyin ve sıcak olarak servis tabağına yayarak koyun. Izgarada pişirdiğiniz lagos filetoları semizotunun üzerine alın. Tarator sos için, tüm malzemeyi mikserden geçirin. Sosu ister ayrı olarak ister balığın üzerine gezdirerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Arzuya göre lagos ızgarayı ince dilimlenmiş kırmızı biber, deniz börülcesi ve ızgara mantar dilimleri ile servis yapabilirsiniz.
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