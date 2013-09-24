Taratorlu Lagos Izgara

Balığı kemiklerinden ayırarak fileto çıkarın. Izgarayı hazırlayın. Balık filetoları zeytinyağı ile yağlayıp ızgaraya koyun. Diğer tarafta önceden ayıklayıp yıkadığınız semizotunu, yapışmaz yüzeyli tavada tereyağı ile soteleyin ve sıcak olarak servis tabağına yayarak koyun. Izgarada pişirdiğiniz lagos filetoları semizotunun üzerine alın. Tarator sos için, tüm malzemeyi mikserden geçirin. Sosu ister ayrı olarak ister balığın üzerine gezdirerek servis yapın.