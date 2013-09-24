Taratorlu Lagos Izgara

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk kg lagos balığı
1 su bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım demet semizotu
Tarator sos için:
1 su bardağı ceviz içi
1 çay bardağı su
3 diş sarımsak
1 çorba kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Balığı kemiklerinden ayırarak fileto çıkarın. Izgarayı hazırlayın. Balık filetoları zeytinyağı ile yağlayıp ızgaraya koyun. Diğer tarafta önceden ayıklayıp yıkadığınız semizotunu, yapışmaz yüzeyli tavada tereyağı ile soteleyin ve sıcak olarak servis tabağına yayarak koyun. Izgarada pişirdiğiniz lagos filetoları semizotunun üzerine alın. Tarator sos için, tüm malzemeyi mikserden geçirin. Sosu ister ayrı olarak ister balığın üzerine gezdirerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Arzuya göre lagos ızgarayı ince dilimlenmiş kırmızı biber, deniz börülcesi ve ızgara mantar dilimleri ile servis yapabilirsiniz.