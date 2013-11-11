Taratorlu Uskumru

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balıkları temizleyip tuzladıktan sonra bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, defne yaprağı ve limon suyuyla haşlayın.Pişen balıkları sudan alın. Başını ayırıp, kılçıklarını çıkarın ve etini servis tabağına koyun.Taratoru hazırlamak için ceviz ve sarımsağı ya havanda dövün ya da robottan geçirin. Daha sonra bir tabağa alıp, üzerine ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içi, zeytinyağı, sirke ve tuz ekleyin. Karışım sulu bir hale gelene kadar iyice çırpın. Taratoru balığın üzerine gezdirin. Arzunuza göre sade ya da kıyılmış maydanoz ve pul biber serperek servis yapın.