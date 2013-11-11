Taratorlu Uskumru

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet uskumru
Yeteri kadar su
2 adet defne yaprağı
Yarım limonun suyu
Tarator için:
1 su bardağı ceviz
4 diş sarımsak
2 dilim bayat ekmek
Bir buçuk çay bardağı zeytinyağı
3 çorba kaşığı sirke
tuz
YAPILIŞI
Balıkları temizleyip tuzladıktan sonra bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, defne yaprağı ve limon suyuyla haşlayın.Pişen balıkları sudan alın. Başını ayırıp, kılçıklarını çıkarın ve etini servis tabağına koyun.Taratoru hazırlamak için ceviz ve sarımsağı ya havanda dövün ya da robottan geçirin. Daha sonra bir tabağa alıp, üzerine ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içi, zeytinyağı, sirke ve tuz ekleyin. Karışım sulu bir hale gelene kadar iyice çırpın. Taratoru balığın üzerine gezdirin. Arzunuza göre sade ya da kıyılmış maydanoz ve pul biber serperek servis yapın.