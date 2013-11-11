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Taratorlu Uskumru

Taratorlu Uskumru
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet uskumru

Yeteri kadar su

2 adet defne yaprağı

Yarım limonun suyu

Tarator için:

1 su bardağı ceviz

4 diş sarımsak

2 dilim bayat ekmek

Bir buçuk çay bardağı zeytinyağı

3 çorba kaşığı sirke

tuz

YAPILIŞI

Balıkları temizleyip tuzladıktan sonra bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, defne yaprağı ve limon suyuyla haşlayın.Pişen balıkları sudan alın. Başını ayırıp, kılçıklarını çıkarın ve etini servis tabağına koyun.Taratoru hazırlamak için ceviz ve sarımsağı ya havanda dövün ya da robottan geçirin. Daha sonra bir tabağa alıp, üzerine ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içi, zeytinyağı, sirke ve tuz ekleyin. Karışım sulu bir hale gelene kadar iyice çırpın. Taratoru balığın üzerine gezdirin. Arzunuza göre sade ya da kıyılmış maydanoz ve pul biber serperek servis yapın.
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