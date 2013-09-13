Tatlı ve Ekşi Soslu Karides

SOS için gereken malzemeyi arzu edilen miktarlarda bir tencereye koyun ve 2-3 dakika düşük ateşte kaynatıp tatlı ve ekşi sos elde edin. Karideslerin kabuğunu temizleyin. Wok'a, 3 su bardağı sıvı yağ koyarak ısıtın ve ısıtılan yağın içine karidesleri koyup karıştırın. Yağdan çıkartılan karidesleri süzün. Aynı wok'a, 3-4 çorba kaşığı sıvı yağ ilave edip sebzeleri ekleyin. İki kez tavada sallandıktan sonra, tatlı ekşi sos ve karidesleri içine katın. Sos kaynadığı zaman, boza kıvamına gelmesi için kadar nişastalı su ilave edin ve servis yapın.