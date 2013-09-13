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Tatlı ve Ekşi Soslu Karides

Tatlı ve Ekşi Soslu Karides
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çin Mutfağı
  • Sevgililer Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

32 adet karides (her porsiyona 8 parça)

1 adet küp şeklinde doğranmış soğan

1 adet küp şeklinde doğranmış dolma biber

1 adet 2 cm boyunda doğranmış domates

1 dilim küp şeklinde doğranmış ananas (her porsiyona 5 parça)

1 adet ince kıyılmış taze soğan

1 çorba kaşığı nişastalı su

Sıvı yağ, tuz



Sos için:

Sirke

Şeker

Salça

Limon suyu

Gıda boyası

YAPILIŞI

SOS için gereken malzemeyi arzu edilen miktarlarda bir tencereye koyun ve 2-3 dakika düşük ateşte kaynatıp tatlı ve ekşi sos elde edin. Karideslerin kabuğunu temizleyin. Wok'a, 3 su bardağı sıvı yağ koyarak ısıtın ve ısıtılan yağın içine karidesleri koyup karıştırın. Yağdan çıkartılan karidesleri süzün. Aynı wok'a, 3-4 çorba kaşığı sıvı yağ ilave edip sebzeleri ekleyin. İki kez tavada sallandıktan sonra, tatlı ekşi sos ve karidesleri içine katın. Sos kaynadığı zaman, boza kıvamına gelmesi için kadar nişastalı su ilave edin ve servis yapın.
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